В Москве еще 5576 пациентов выздоровели от коронавируса

Еще 5576 пациентов вылечились от коронавирусной инфекции в Москве за прошедшие сутки, рассказала вице-губернатор столицы по социальному развитию Анастасия Ракова.

Еще 5576 пациентов вылечились от коронавирусной инфекции в Москве за прошедшие сутки, рассказала вице-губернатор столицы по социальному развитию Анастасия Ракова.

Теперь общее количество выздоровевших после COVID-19 возросло до 447 111 москвичей. Все они ранее имели положительный результат при тестировании, а теперь их анализы показывают отрицательный результат.

Со всей оперативной и точной информацией по статистике коронавируса в России можно ознакомиться на официальном сайте стопкоронавирус.рф.