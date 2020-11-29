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9:15   29 Ноября 2020
Общество

В Москве еще 5576 пациентов выздоровели от коронавируса

В Москве еще 5576 пациентов выздоровели от коронавируса

Еще 5576 пациентов вылечились от коронавирусной инфекции в Москве за прошедшие сутки, рассказала вице-губернатор столицы по социальному развитию Анастасия Ракова.

Теперь общее количество выздоровевших после COVID-19 возросло до 447 111 москвичей. Все они ранее имели положительный результат при тестировании, а теперь их анализы показывают отрицательный результат.

Со всей оперативной и точной информацией по статистике коронавируса в России можно ознакомиться на официальном сайте стопкоронавирус.рф.

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#ракова #коронавирус #вылечились

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