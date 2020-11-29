8:38 29 Ноября 2020Армия
Севфлот прокомментировал перехват Ту-142 британскими ВВС
Российские противолодочные самолеты Ту-142, на перехват которых поднимались британские истребители, проходил в строгом соответствии с международными стандартами.
Российские противолодочные самолеты Ту-142, на перехват которых поднимались британские истребители, проходил в строгом соответствии с международными стандартами.
Пресс-служба Сефлота ВМФ России сообщает, что полеты данных самолетов выполнялись в строгом соответствии с международными правилами. Они пролетали над нейтральными водами. За время полета они преодолели более семи тысяч километров.
Ранее Военно-воздушные силы Великобритании сообщили, что были перехвачены два российских Ту-142, которые совершали полет возле воздушного пространства США.