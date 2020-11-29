Опрос выявил готовность российских мужчин уходить в декретный отпуск

Треть опрошенных россиян выступили за совместное решение о том, кто из супругов уйдет в декрет, а кто возьмет на себя финансовое обеспечение.

Треть опрошенных россиян выступили за совместное решение о том, кто из супругов уйдет в декрет, а кто возьмет на себя финансовое обеспечение.

Более половины респондентов (52%) уверены, что оставлять карьеру ради воспитания ребенка обязана только женщина, сообщает РИА Новости на основе опроса портала Работа.ру.

Ситуацию, где отец ребенка уходит в декрет, а его супруга продолжает работать, допускают 49% мужчин, но при этом 54% женщин.

Прагматики составляют 14% опрошенных — это те, кто считает, что нужно опираться на размер заработной платы, и продолжать работать должен тот, кто больше принесет денег в семью.

Более 53% респондентов положительно отнеслись к декретному отпуску для сильного пола. Среди них нашлись даже те, кто считает декрет исключительно мужской обязанностью — таковых 3% мужчин и 1% женщин.