Саперы нашли возле карабахского Степанакерта несколько тысяч боеприпасов

Несколько тысяч боеприпасов было найдено при разминировании Степанакерта и его окрестностей.

Несколько тысяч боеприпасов было найдено при разминировании Степанакерта и его окрестностей.

Только за три прошедших дня саперы уничтожили более 500 кассетных боеприпасов, заявил глава центра гуманитарного разминирования Карабаха Самвел Месропян.

Военные нашли и продолжают их находить. По его словам, их наберется около тысячи — все было найдено в жилых массивах города и его окрестностях. Месропян отметил, что сейчас идет работа только около Степанакерта.

Несколько тысяч боеприпасов саперы уже нашли с того момента, как прекратились боевые действия. При этом он не уточнил, сколько всего было их обнаружено.