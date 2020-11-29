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7:36   29 Ноября 2020
Армия

Более 60 российских военных врачей прибыли в Степанакерт

Более 60 российских военных врачей прибыли в Степанакерт

Более 60 российских врачей из Восточного военного округа России прибыли в столицу Нагорного Карабаха.

Первые подразделения медицинского отряда специального назначения ВВО прибыли в Степанакерт для оказания помощи местным жителям, сообщает Министерство обороны России.

Военные хирурги, терапевты, эпидемиологи и анестезиологи-реаниматологи попали в состав первого подразделения. Врачи прибыли на военно-транспортных самолетах из Хабаровска в Ереван. Далее они отправились в Степанакерт в составе колонны техники в сопровождении российской военной полиции.

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#ереван #степанакерт #военная полиция

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