Университет Джонса Хопкинса сообщил, что число зараженных коронавирусом в мире превысило 62 миллиона.

Университет Джонса Хопкинса сообщил, что число зараженных коронавирусом в мире превысило 62 миллиона.

Университет, просуммировав данные властей, сообщил, что число зараженных коронавирусной инфекцией по всему миру достигло 62 084 566, а скончались 1 449 642 пациента с заболеванием.

В России всего было выявлено 2 242 633 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Только за последние сутки 27 100 человек заболели COVID-19 и 39 068 умерли с начала пандемии. За все время пандемии в России выздоровели 1 739 470 человек, а за последние сутки 27 296 человек. В стране по числу суточных заражений лидирует Москва с показателем в 7 320 зараженных.