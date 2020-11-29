США могут воспользоваться убийством иранского ядерщика для начала войны

США могут расценить как повод для начала боевых действий на Ближнем Востоке убийство возглавлявшего Центр исследований при Минобороны Ирана физика.

США могут расценить как повод для начала боевых действий на Ближнем Востоке убийство возглавлявшего Центр исследований при Минобороны Ирана физика.

Член комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев на своей странице в Facebook написал, что Пентагон перед убийством Мохсена Фахризаде распорядился о дислокации авианосца Nimitz в Персидском заливе. В свою очередь Центральное командование ВС США объявило о переброске из Германии в ОАЭ эскадрильи истребителей F-16.

Подобные "совпадения" могут говорить о подготовке США к масштабным боевым действиям на Ближнем Востоке, заявил он. Это может стать тем самым "спусковым крючком".

Косачев уверен, что убийство Фахризаде — это террористический акт, целью которого является дестабилизация ситуации на Ближнем Востоке и провоцирование Ирана на жесткий ответ. Сенатор призвал Тегеран провести объективное расследование произошедшего и представить его результаты международному сообществу.