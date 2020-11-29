Ученые: сильный иммунитет матери может спровоцировать шизофрению у ребенка

Ученые объяснили, как слишком сильный иммунитет матери может привести к шизофрении у ребенка.

Ученые объяснили, как слишком сильный иммунитет матери может привести к шизофрении у ребенка.

Из-за чрезмерной активности иммунитета матери, у ребенка повышается риск возникновения шизофрении, так как идет негативное влияние на развитие плода. Это объясняется тем, что у ребенка может быть повреждение мозга. Сильный иммунный ответ матери способен спровоцировать более активную работу микроглии, избавляющей мозг от поврежденных клеток и других патогенов, утверждают специалисты Нью-Йоркского медицинского колледжа.

Ранее ученые предупредили о способности COVID-19 вызывать шизофрению. Бразильские ученые объяснили, что из-за коронавируса в коре головного мозга гибнут нейроны, что может привести к психическому расстройству, передает "360".