6:02 29 Ноября 2020Общество
Ученые: сильный иммунитет матери может спровоцировать шизофрению у ребенка
Ученые объяснили, как слишком сильный иммунитет матери может привести к шизофрении у ребенка.
Ученые объяснили, как слишком сильный иммунитет матери может привести к шизофрении у ребенка.
Из-за чрезмерной активности иммунитета матери, у ребенка повышается риск возникновения шизофрении, так как идет негативное влияние на развитие плода. Это объясняется тем, что у ребенка может быть повреждение мозга. Сильный иммунный ответ матери способен спровоцировать более активную работу микроглии, избавляющей мозг от поврежденных клеток и других патогенов, утверждают специалисты Нью-Йоркского медицинского колледжа.
Ранее ученые предупредили о способности COVID-19 вызывать шизофрению. Бразильские ученые объяснили, что из-за коронавируса в коре головного мозга гибнут нейроны, что может привести к психическому расстройству, передает "360".