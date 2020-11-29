Британские ученые не видят причин сомневаться в эффективности "Спутника V"

Британские вирусологи указали на эффективность российской вакцины от COVID-19 "Спутник V".

Британские вирусологи указали на эффективность российской вакцины от COVID-19 "Спутник V".

Специалисты прокомментировали результаты второго испытания российской вакцины "Спутника V", которые показали эффективность в 91,4% на 28-й день после первой инъекции и более чем 95% эффективности вакцины на 42-й день, передает CBC.

"Данные соответствуют тому, что вакцина достаточно эффективна. Эти результаты согласуются с тем, что мы видим у других вакцин", — оценил препарат профессор фармакоэпидемиологии Лондонской школы гигиены и тропической медицины Стивен Эванс.

Он подчеркнул, что такие показатели очень важны для других ученых в области здравоохранения во всем мире. Они указывают на то, что с заболеванием можно бороться с помощью прививок. Профессор вирусологии британского университета Рединга Йен Джонс заявил, что не видит повода сомневаться в результатах тестирования "Спутника V".