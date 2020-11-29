Меланья Трамп может выпустить мемуары о пребывании в Белом доме

Супруга действующего лидера США не исключает выход своих мемуаров о пребывании в Белом доме, сообщили СМИ.

Супруга действующего лидера США не исключает выход своих мемуаров о пребывании в Белом доме, сообщили СМИ.

В субботу американский интернет-ресурс Page Six, являющийся развлекательным приложением газеты New York Post, со ссылкой на свои источники заявил о такой возможности. По его данным, Меланья Трамп во время одной из встреч обсудила написание и публикацию мемуаров о пребывании в Белом доме. Что касается 45-го главы США, то он поддерживает такую идею и подбадривает ее.

В материале говорится, что первая леди США может получить крупную сумму за публикацию книги. Источник утверждает, что написание мемуаров – "возможность для Меланьи заработать собственные деньги".

Выход книги может вызвать особый интерес публики, так как ранее бывший старший советник Меланьи Трамп Стефани Уинстон-Уолкофф также опубликовала книгу. В ней утверждается, что супруга действующего лидера США использовала в рабочих целях личные электронные почтовые ящики и мессенджеры с возможностью шифрования контента.