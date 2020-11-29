Пенсионеров проверят на источники дополнительного дохода в 2021 году

Правительство РФ проверит пенсионеров на обоснованность получения ими пенсионных выплат в установленном размере.

Правительство РФ проверит пенсионеров на обоснованность получения ими пенсионных выплат в установленном размере.

Проверки ожидают россиян почтенного возраста, проживающих за границей, и пожилых людей, которые получают "северные выплаты". Также будут изучаться источники дополнительного дохода и получение пенсии по доверенности, сообщила доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты России "Развитие человеческого капитала" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец в беседе с агентством "Прайм".

Причиной масштабной инспекции являются недавно раскрывшиеся множественные случаи как недоплат пенсии, так и переплат, которые представила Счетная палата.

Такая инициатива позволит упорядочить работу пенсионной системы и улучшит ее, считает специалист. В итоге удастся наладить справедливые суммы выплат для каждого гражданина.