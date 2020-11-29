Сирийские боевики прикрываются активистами Идлиба как "живым щитом"

Сотрудничающие с боевиками Сирии гуманитарные организации становятся "живым щитом" для тех же бандформирований в Идлибской зоне деэскалации.

Сотрудничающие с боевиками Сирии гуманитарные организации становятся "живым щитом" для тех же бандформирований в Идлибской зоне деэскалации.

Руководитель военно-политического Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик в своей колонке для ФАН рассказал об операции коалиции во главе с США по уничтожению ячейки боевиков, в результате которой погибла сотрудница правозащитной организации.

Авиации коалиции 15 октября нанесла удар по автомобилю, в котором находились высокопоставленные командиры боевиков из группировки "Хурас ад-Дин". Однако в последствии выяснилось, что в той атаке погибла Дима Абдан, активистка гуманитарной организации Bonyan Organization.

Этот инцидент вызывает немало вопросов. Если атака была прицельной, то как Абдан оказалась рядом с машиной боевиков. Вывод довольно очевиден: Bonyan Organization работает в связке с "Хурас ад-Дин".