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3:01   29 Ноября 2020
Политика

Пушков исключил вероятность войны после убийства иранского ученого

Пушков исключил вероятность войны после убийства иранского ученого

Сенатор Алексей Пушков заявил, что убийство иранского физика не спровоцирует войну.

Убитый в ходе вооруженного нападения "отец" иранской ядерной программы Мохсен Фахризаде мог бы стать "спусковым крючком" и привести к полномасштабным военным действиям, но этого не будет, сообщил сенатор в Twitter.

Целью этого террористического акта является усугубление конфликта и скачок напряженности. Именно поэтому Иран не будет реагировать на убийство агрессией. Страна не пойдет на поводу у провокаторов и не поведет себя так, как ожидает этого ее противник, сообщил Пушков.

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#убийство #иран #ученый

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