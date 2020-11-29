Американский актер Джон Войт вступился за Трампа

Известный голливудский актер Джон Войт опубликовал в своем Twitter обращение к американцам, в котором поддержал действующего президента США Дональда Трампа.

Известный голливудский актер Джон Войт опубликовал в своем Twitter обращение к американцам, в котором поддержал действующего президента США Дональда Трампа.

Отец Анджелины Джоли в своей публикации в сети микроблогов обрушился с критикой на Демократическую партию США, которая, по мнению актера, намерена "уничтожить Америку". И спасти нацию может только нынешний глава Белого дома, республиканец Дональд Трамп.

"Мы не должны допустить, чтобы наша нация рухнула. Позвольте мне предупредить вас всех, что мы находимся в большой опасности, если попадем под администрацию Байдена", – приводит ФАН слова актера.

В своем видеоролике он так раскритиковал губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, члена американской Демпартии. Войт не согласен с политикой главы штаты в отношении коронавирусных ограничений. По его мнению, принятые меры задушат местных предпринимателей.

Президент США Дональд Трамп в минувшую пятницу заявил, что выборы главы американского государства были сфальсифицированы. Согласно прогнозам многих СМИ и предварительным данным, победу в президентской гонке одержал демократ Джо Байден, набрав 80 млн голосов. Трамп с этими результатами решительно не согласен, заявив, что это просто невозможно.