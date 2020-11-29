Захарова отреагировала на призыв Германии говорить с РФ с позиции силы

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на заявления главы Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр о переговорах с Россией с позиции силы.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на заявления главы Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр о переговорах с Россией с позиции силы.

Глава немецкого оборонного ведомства во время своего выступления в бундестаге заявила о необходимости вести диалог с Россией "с позиции силы".

"Это всегда была хорошая позиция германской внешней политики, и так должно остаться в будущем", – рассказала Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Мария Захарова в своей странице в социальной сети Facebook написала, что Берлин находится в "интересной позиции", зависимой от третьих сторон страны в вопросе безопасности.

"И ведь не мой это вывод, что показательно. Я цитирую саму Аннегрет, признавшую, что ФРГ целиком и полностью в военной сфере несостоятельна без США", – написала официальный представитель российского МИД.

Она также отметила, что сегодня в Германии расположен второй после Японии зарубежный контингент армии США. На территории Германии находится американское ядерное оружие. За счет этого Германия ощущает себя сильной, но сила это не Берлина, а Вашингтона.