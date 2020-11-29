Трамп планирует "испортить" день инаугурации Байдена

Президент США Дональд Трамп собирается заявить о желании баллотироваться повторно в день инаугурации избранного лидера Джо Байдена.

Президент США Дональд Трамп собирается заявить о желании баллотироваться повторно в день инаугурации избранного лидера Джо Байдена.

Американские СМИ пишут о выбранной Трампом стратегии несогласия. The Daily Beast отмечает, что президент намеревается всячески мешать Байдену и сдаваться не планирует.

А для того, чтобы продемонстрировать свое отношение к предварительному результату выборов, он выбирает момент для того, чтобы озвучить свои планы баллотироваться на пост в 2024 году и вновь потягаться с ним в президентской гонке. Скорее всего это будет день инаугурации или на неделе.

Такой шаг позволит Трампу оставить при себе республиканцев страны до следующих выборов.