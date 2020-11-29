Руководство САР приняло меры по восстановлению страны после лесных пожаров

Правительство Сирийской Арабской Республики принимает все нужные меры для восстановления экономики после масштабных лесных пожаров.

Правительство Сирийской Арабской Республики принимает все нужные меры для восстановления экономики после масштабных лесных пожаров.

Главными задачами, которые встали перед сирийской администрацией, стали восстановление территорий, пострадавших от пожаров, а также обеспечение всем необходимым пострадавших от стихии. Об этом рассказал губернатор провинции Латакия Ибрагим Халил аль-Хадер в беседе со специальным корреспондентом ФАН.

Отметим, что от лесных пожаров пострадали жители трех провинций Сирии: Хамы, Тартуса и Латакии. Последняя приняла на себя основной удар. После пожаров выгорели огромные площади лесов, поля, рощи оливковых и фруктовых деревьев.

"Был предпринят ряд мер для помощи фермерам и всем семьям, пострадавшим от стихии", – рассказал глава Латакии.

На настоящий момент план по восстановлению после бушевавшей в стране стихии исполнен на 60 процентов. Дальнейшие меры будут приняты уже в ближайшее время. Местные фермеры получают компенсации от управления сельского хозяйства и аграрной реформы.