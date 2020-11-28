Террористы 29 раз за сутки обстреляли провинции в Сирии

Четыре сирийских провинции подверглись многократному обстрелу боевиков.

Четыре сирийских провинции подверглись многократному обстрелу боевиков.

Члены запрещенной в России террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" совершили 29 обстрелов в Идлибской зоне деэскалации, сообщает ФАН по данным российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

Больше всего пострадал Идлиб, где боевики провели 18 обстрелов. От двух до пяти обстрелов произошли в населенных пунктах провинций Латакия, Хама и Алеппо, по словам заместителя руководителя ЦПВС контр-адмирала Вячеслава Сытника.

Представитель центра отметил, что военные провели патрулирование в Хасаке, Алеппо, Дейр-эз-Зоре и Ракке.