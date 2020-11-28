Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
23:44   28 Ноября 2020
Политика

Террористы 29 раз за сутки обстреляли провинции в Сирии

Террористы 29 раз за сутки обстреляли провинции в Сирии

Четыре сирийских провинции подверглись многократному обстрелу боевиков.

Члены запрещенной в России террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" совершили 29 обстрелов в Идлибской зоне деэскалации, сообщает ФАН по данным российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

Больше всего пострадал Идлиб, где боевики провели 18 обстрелов. От двух до пяти обстрелов произошли в населенных пунктах провинций Латакия, Хама и Алеппо, по словам заместителя руководителя ЦПВС контр-адмирала Вячеслава Сытника.

Представитель центра отметил, что военные провели патрулирование в Хасаке, Алеппо, Дейр-эз-Зоре и Ракке.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#сирия #террористы #обстрел

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров