Депутат призвал "стрелять в воздух" в ответ на провокации у границ РФ

Следует жестче реагировать на провокации у российских границ, заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

Следует жестче реагировать на провокации у российских границ, заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

Ответ на такие показательные выступления должен быть понятным и однозначным: сначала пару-тройку раз выстрелить в воздух, затем, если это не дало результатов, уничтожать противника, заявил депутат в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

Россия слишком сдержанно реагирует на подобные выпады, пытаясь решить конфликт переговорами. Нужно понимать, когда этот метод является оптимальным, а когда он ошибочно выглядит излишней мягкостью и лишь провоцирует противников на новые, все более дерзкие поползновения к границам государства. Важно не навредить престижу и репутации страны, считает Шерин.