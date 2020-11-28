Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
23:11   28 Ноября 2020
Политика

Депутат призвал "стрелять в воздух" в ответ на провокации у границ РФ

Депутат призвал "стрелять в воздух" в ответ на провокации у границ РФ

Следует жестче реагировать на провокации у российских границ, заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

Ответ на такие показательные выступления должен быть понятным и однозначным: сначала пару-тройку раз выстрелить в воздух, затем, если это не дало результатов, уничтожать противника, заявил депутат в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

Россия слишком сдержанно реагирует на подобные выпады, пытаясь решить конфликт переговорами. Нужно понимать, когда этот метод является оптимальным, а когда он ошибочно выглядит излишней мягкостью и лишь провоцирует противников на новые, все более дерзкие поползновения к границам государства. Важно не навредить престижу и репутации страны, считает Шерин.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#госдума #депутат #граница рф

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров