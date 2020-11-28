Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина назвала Украину одной из самых зависимых странах мира, превращающуюся в американский протекторат.

Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина назвала Украину одной из самых зависимых странах мира, превращающуюся в американский протекторат.

Американское посольство в Киеве ответило на акцию протеста партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", которая проводилась возле здания ведомства. В диппредставительстве подчеркнули, что не имеют отношения к внешним делам Украины, передают РИА Новости.

"Все хорошо помнят, что именно вмешательство США привело к тому, что из политически стабильной и экономически развитой страны Украина превратилась в "черную дыру Европы". Итогом американского вмешательства стали два "майдана", госпереворот 2014 года и гражданская война, в ходе которой жители Донбасса стали жертвами военных преступлений", — заявила Панина.

Она указала на то, что Украина теряет свой реальный суверенитет, становясь одной из самых зависимых стран мира. Об этом, по мнению Паниной, говорит тот факт, что американские дипломаты в Киеве позволяют себе негативно оценивать деятельность оппозиционных лидеров и судей конституционного суда.