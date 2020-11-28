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22:36   28 Ноября 2020
Политика

Депутат Панина заявила, что Украина теряет свой суверенитет

Депутат Панина заявила, что Украина теряет свой суверенитет

Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина назвала Украину одной из самых зависимых странах мира, превращающуюся в американский протекторат.

Американское посольство в Киеве ответило на акцию протеста партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", которая проводилась возле здания ведомства. В диппредставительстве подчеркнули, что не имеют отношения к внешним делам Украины, передают РИА Новости.

"Все хорошо помнят, что именно вмешательство США привело к тому, что из политически стабильной и экономически развитой страны Украина превратилась в "черную дыру Европы". Итогом американского вмешательства стали два "майдана", госпереворот 2014 года и гражданская война, в ходе которой жители Донбасса стали жертвами военных преступлений", — заявила Панина.

Она указала на то, что Украина теряет свой реальный суверенитет, становясь одной из самых зависимых стран мира. Об этом, по мнению Паниной, говорит тот факт, что американские дипломаты в Киеве позволяют себе негативно оценивать деятельность оппозиционных лидеров и судей конституционного суда.

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#сша #украина #суверенитет

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