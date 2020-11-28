NRK: Русские корни стали препятствием для военной карьеры норвежца

Жителя Норвегии Мартина Якобсена, мечтавшего служить в вооруженных силах королевства и зачисленного в войска в январе 2020 года, спустя пять месяцев неожиданно уволили из армии, объяснив это тем, что молодой человек не прошел проверку на благонадежность.

Жителя Норвегии Мартина Якобсена, мечтавшего служить в вооруженных силах королевства и зачисленного в войска в январе 2020 года, спустя пять месяцев неожиданно уволили из армии, объяснив это тем, что молодой человек не прошел проверку на благонадежность.

Об этом пишет норвежское издание NRK, отмечая, что служба безопасности обнаружила, что у Мартина Якобсена русская мать, а также есть родственники, живущие в России. В связи с этим 20-летнего новобранца заподозрили в том, что он может оказаться российским шпионом.

При этом издание сообщает, что мать Мартина Якобсена действительно родилась в России, но живет в Норвегии уже более 20 лет, и своего сына женщина родила именно в этой стране. Сам Мартин бывал на родине матери лишь дважды – в двухлетнем возрасте, а затем в 17 лет.

Молодой человек в беседе с изданием рассказал, что служба в вооруженных силах Норвегии играла большую роль в процессе его самоопределения.

«Чувствую себя так, словно меня заранее обвинили в государственной измене, — пожаловался Якобсен. — Государство как будто сказало мне: ты недостаточно норвежец. А я-то всегда чувствовал себя истинным норвежцем. Это очень горько».

Рассказав эту историю, издание также напоминает, что проверку на благонадежность в норвежских вооруженных силах за последние четыре года не прошли порядка 700 новобранцев. При чем многие из них, узнали о своей «неблагонадежности» уже после того, как поступили на военную службу.

По словам уполномоченного по правам человека в норвежских вооруженных силах Руаль Линакер критически отозвался о ситуации, когда молодых людей сначала зачисляют на службу и только потом проверяют на благонадежность.

«Это довольно неприятная ситуация, и нам надо разобраться с нашей системой, придумать более подходящую схему действий», — считает омбудсмен.

При этом отмечается, что с апреля 2020 года в армии Норвегии в силу вступили новые правила, согласно которым люди, каким-либо образом связанные с другими странами, не будут допускаться на военную службу. Нововведения в первую очередь затронут потенциальных военнослужащих, имеющих связи с Россией, Китаем, Украиной, Белоруссией, Мексикой, Бразилией, Филиппинами и Ираном.

«Часто считается, что эти государства более остальных представляют угрозу для Норвегии и НАТО», — объяснила этот перечень стран, влияющих на благонадежность новобранцев, глава отдела кадров и призывного центра вооруженных сил Гунн Элисабет Хобьерг.

Также она добавила, что руководство в армии стремиться организовать набор на военную службу таким образом, чтобы молодые люди проходили все необходимые проверки до зачисления в вооруженные силы.