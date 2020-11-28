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22:02   28 Ноября 2020
Политика

Зеленский утвердил на Украине новый праздник

Зеленский утвердил на Украине новый праздник

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в стране нового праздника.

День работника системы финансового мониторинга будет праздноваться теперь каждый год 28 ноября, сообщает пресс-служба главы страны на официальном сайте.

Такой праздник будет напоминать украинцам о значительной роли, которую сыграли сотрудники финансовой сферы в укреплении статуса в международном сообществе. Именно эти специалисты поспособствовали утверждению Незалежной надежным и сильным партнером для мирового сотрудничества по борьбе с терроризмом, торговлей оружием, преступными финансовыми махинациями.

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