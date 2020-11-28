Dagens Nyheter: Европу пугает растущая военная мощь России

Российская армия после распада СССР какое-то время лежала в руинах, и ее плачевное состояние полностью устраивало европейские страны. Однако современные Вооруженные силы РФ имеют самое передовое вооружение и способны действовать очень быстро.

Российская армия после распада Советского Союза на какое-то время оказалась лежащей в руинах, и ее плачевное состояние полностью устраивало европейские страны. Однако современные Вооруженные силы РФ имеют самое передовое вооружение и способны действовать очень быстро.

Об этом пишет шведское издание Dagens Nyheter, задаваясь вопросом – может ли Европа, в случае чего, рассчитывать на военную помощь Соединенных Штатов Америки?

В статье, в частности, отмечается, что российская армия начала восстанавливаться в начале нового тысячелетия, но даже в 2008 году, во время войны с Грузией ее состояние еще не было достаточно хорошим. Но уже военная операция в Сирии показала, что модернизация войск и мощное наращивание вооружений в российской армии повлекли за собой «устрашающие последствия». Теперь Москва при желании может поразить Западную Европу в самое сердце, предупреждает читателей шведское издание.

«К счастью, у нас есть НАТО. И теперь, когда американские избиратели отстранили от власти Дональда Трампа, этого гробовщика оборонного альянса, Джо Байден, конечно, не бросит нас в беде, ведь так?», — говорится в статье.

При этом авторы отмечают, что. к сожалению, на самом деле все не так просто. Ведь у США в мире есть и другие интересы, кроме защиты Европы. Тем более Вашингтон уже не первое десятилетие жалуется на то, что европейцы ведут себя как нахлебники, и не желают оплачивать собственную безопасность.

Европейским странам, для того, чтобы рассчитывать на военную помощь США, нужно в первую очередь разорвать все связи с Россией. Например, Германия должна остановить строительство газопровода из России, а Франции следовало бы попрощаться с надеждой на то, что Москва могла бы стать для Евросоюза надежным партнером.

Европейские политики должны сосредоточить свои чаяния на том, что, после того как демократ Джо Байден станет новым президентом США, Америка сможет защитить Европу.

«Мысль, что европейская армия в обозримом будущем сможет самостоятельно охранять границы Европы без помощи США (и ядерного зонтика), — это голлистская утопия. Напротив, всем надо надеяться, что Джо Байден отменит глупое решение Трампа вывести американские войска из Германии», — подчеркивает автор материала.

Только таким образом, говорится в статье, европейские страны смогут защититься от «российской угрозы».

Напомним, шведские СМИ не в первый раз запугивают читателей мифической «российской угрозой», призывая объединить все силы для защиты. Порой эти панические настроения приводят к смешным и неловким ситуациям.

Так, например, ранее шведские ученые сначала заявили, что на протяжении нескольких лет фиксировали проникновение в акваторию Балтийского моря российских подводных лодок. Однако в ноябре 2020 года ученым пришлось признать, что все эти годы их аппаратура фиксировала сигналы о перемещениях косяков сельди, а вовсе не советских или российских боевых субмарин.