Названы сроки завершения строительства "Северного потока - 2"

Несмотря на санкции, у оператора проекта "Северный поток - 2" есть все технические возможности, чтобы завершить строительство газопровода.

Несмотря на санкции, у оператора проекта "Северный поток - 2" есть все технические возможности, чтобы завершить строительство газопровода.

По словам замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривача, на завершение "Северного потока – 2" может понадобиться от нескольких недель до нескольких месяцев. Все будет зависеть от различных факторов, передает ТАСС.

В субботу вечером от оператора строительства газопровода "Северный поток - 2" Nord Stream 2 AG появилось сообщение о планах снова начать укладку трубопровода уже в декабре текущего года.

"Совсем немного. Там осталось проложить 160 км по двум веткам. Думаю, им потребуется от нескольких недель до нескольких месяцев", — заявил он.

На сроки строительства могут повлиять тактика, выбранная компанией, и погода, потому что подводные работы будут осуществляться в зимних условиях. Но темпы работы будут наращиваться по мере строительства и отработки.