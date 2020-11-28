Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
20:53   28 Ноября 2020
Политика

Песков рассказал, чего ждет от 2021 года

Песков рассказал, чего ждет от 2021 года

Заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации Дмитрий Песков поделился ожиданиями от будущего 2021 года.

Пресс-секретарь российского лидера рассказал о больших надеждах на то, что следующий год "будет не таким, как 2020-й". Песков также отметил, что пока еще рано что-то желать российским граждан в новом году, потому что до главного российского праздника еще есть время.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#песков #год #новый

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров