Два футбольных поля с трибунами появятся в Санкт-Петербурге

Губернатор Северной столицы Александр Беглов проверил ход строительства двух футбольных полей на Парашютной улице Приморского района.

Губернатор Северной столицы Александр Беглов проверил ход строительства двух футбольных полей на Парашютной улице Приморского района.

На территории спортивного объекта будут легкоатлетические дорожки, переносные трибуны для зрителей, спортивные площадки для игровых видов спорта.

Строительство спонсируют внебюджетные источники. После завершения работ футбольные поля будут закреплены за Центром физической культуры, спорта и здоровья Приморского района. Сейчас строительная готовность оценивается в 75%. Объект введут в эксплуатацию в мае следующего года.

Ранее Александр Беглов посетил сквер рядом с научным центром реабилитации инвалидов им. Г. А. Альбрехта на Бестужевской улице и проверил его благоустройство. Сейчас на участке уже высадили деревья и обустроили пешеходные маршруты. В сквере также установят тренировочные зоны для петербуржцев всех возрастов.