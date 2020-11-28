Любовь Соболь стала причиной разлада внутри КПРФ

Данные о возможности выдвижения юриста ФБК Любови Соболь на думских выборах от КПРФ начали просачиваться в Сеть. Такие сведения появились в Telegram-канале "Кремлевская прачка".

Данные о возможности выдвижения юриста ФБК Любови Соболь на думских выборах от КПРФ начали просачиваться в Сеть. Такие сведения появились в Telegram-канале "Кремлевская прачка".

Столичные коммунисты могут попытаться выдвинуть юриста признанного иноагентом в РФ "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) Любовь Соболь на парламентских выборах от своей партии. Предполагается, что сторонница блогера Алексея Навального заинтересована в парламентской квоте, с помощью которой она может пойти в обход муниципального фильтра. Это может объяснять возможный союз основателя ФБК и главы московского КПРФ Валерия Рашкина.

Руководитель столичного отделения партии коммунистов уже выражал симпатии Навальному и его сторонникам в интервью телеканалу "Дождь". Он уточнил, что рассчитывает на "Умное голосование", предлагаемое блогером, передает Федеральное агентство новостей (ФАН).

Любовь Соболь уже была уличена в лояльности к КПРФ, так как неоднократно поддерживала предложенные партией меры противостояния пандемии коронавируса, а также возмущалась недопуском кандидатов от Компартии до выборов в Забайкалье. Сейчас ее персона могла послужить причиной разлада среди сопартийцев.

Коммунисты уже предварительно определили кандидатов на выборы в ГД РФ в грядущем году, но Соболь в официальном списке не оказалось, что никак не сходится с риторикой Рашкина. Лишь отдельные представители КПРФ, возможно, выразили готовность продвинуть сторонницу Навального. Предполагается, что между лидером столичных коммунистов и другими представителями партии назрел конфликт, повлиявший на итоговое решение.