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20:09   28 Ноября 2020
Армия

ЕСПЧ ответил на обращение Еревана по делу об армянских военнопленных

ЕСПЧ ответил на обращение Еревана по делу об армянских военнопленных

ЕСПЧ потребовал от Баку предоставить документы о факте пленения армянских граждан. Об этом сообщил экс-министр юстиции Армении Артак Зейналян.

По словам Зейналяна, Европейский суд по правам человека удовлетворил обращение Еревана по делу о защите прав военнослужащих и гражданских лиц, которые попали в плен в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе.

ЕСПЧ требует от азербайджанских властей предоставить до 4 декабря информацию о местонахождении армянских граждан, а также об условиях их содержания и медобслуживании. По имеющейся информации, в Азербайджане сейчас находятся несколько десятков пленных.

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#еспч #азербайджан #армения #военнопленные

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