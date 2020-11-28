Врачи порекомендовали масло для снижения давления

Нормализовать кровяное давление способно рапсовое масло. При регулярном употреблении продукт улучшает деятельность кровеносных сосудов.

Нормализовать кровяное давление способно рапсовое масло. При регулярном употреблении продукт улучшает деятельность кровеносных сосудов.

Масло получают из семян рапса, который относится к сорту канола. Растительный продукт содержит в составе мононенасыщенные жиры, что делает его эффективным природным средством для правильной работы сердца и здоровых сосудов.

Также в рапсовом масле содержится большое количество омега-3. При нагревании продукт не вырабатывает токсины и вредные пары. Масло положительно сказывается на работе кровеносных сосудов, за счет чего понижается артериальное давление. Особенно врачи рекомендуют употреблять масло гипертоникам, передает WebMD.