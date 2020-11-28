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19:50   28 Ноября 2020
Политика

Поклонская осадила депутата Госдумы за слова в свой адрес

Поклонская осадила депутата Госдумы за слова в свой адрес

Зампредседателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская осадила коллегу по парламенту Евгения Федорова после высказываний в ее адрес.

Евгений Федоров раскритиковал Поклонскую из-за того, что она решила остаться в политике и ждет решения фракции "Единая Россия". Депутат заявила, что ей нет дела до личного мнения конкретного парламентария.

"Поэтому пусть расслабится товарищ Федоров", — цитирует Поклонскую РИА Новости.

Политик посочувствовала "моральной бедности" Федорова и отметила, что не будет оценивать его слова или обращаться в специальную комиссию для этого. Поклонская назвала подобные выпады непозволительными.

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#госдума #поклонская #депутат

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