Парламентарии из Ливии 29 ноября возобновят встречи с ВГС

Ливийские депутаты завершили консультативные заседания в Марокко, сообщил член Палаты представителей Ливии Салих Фахим в субботу, 28 ноября.

Ливийские депутаты завершили консультативные заседания в Марокко, сообщил член Палаты представителей Ливии Салих Фахим в субботу, 28 ноября.

Фахим заявил, что следующим этапом станет утверждение согласованного на переговорах в Гадамесе документа. Также парламентарий сообщил, что переговоры делегаций Палаты представителей и Высшего государственного совета Ливии в формате "13+13" возобновятся 29 ноября, пишет ФАН.

Консультации в марокканском городе Танжер начались еще 24 ноября. Ливийские депутаты приступили к созданию дорожной карты, которая должна быть готова к официальной сессии в северо-западном городе Гадамесе.