Достройка газопровода "Северный поток — 2" может возобновиться уже в начале следующего месяца. К такому выводу пришли журналисты немецкой радиостанции NDR.

Достройка газопровода "Северный поток — 2" может возобновиться уже в начале следующего месяца. К такому выводу пришли журналисты немецкой радиостанции NDR.

Расположенное в немецком городе Штральзунд управление судоходства и водных путей предупредило капитанов кораблей о скором начале строительных работ в Балтийском море. Экипажи судов просят проявлять особую осторожность именно в том районе, где планируется проложить финальный участок "Северного потока — 2". Информация журналистов может быть косвенным доказательством скорого восстановления работ.

Стройка на объекте была завершена год назад из-за давления со стороны США. В данный момент в немецком порту Мукран находится несколько российских кораблей, готовых достроить газопровод без участия иностранных партнеров. Они ранее были вынуждены свернуть деятельности в связи с угрозами, поступающими из Вашингтона.