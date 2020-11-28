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19:30   28 Ноября 2020
Экономика

Строительство "Северного потока — 2" возобновится в декабре

Строительство "Северного потока — 2" возобновится в декабре

Достройка газопровода "Северный поток — 2" может возобновиться уже в начале следующего месяца. К такому выводу пришли журналисты немецкой радиостанции NDR.

Расположенное в немецком городе Штральзунд управление судоходства и водных путей предупредило капитанов кораблей о скором начале строительных работ в Балтийском море. Экипажи судов просят проявлять особую осторожность именно в том районе, где планируется проложить финальный участок "Северного потока — 2". Информация журналистов может быть косвенным доказательством скорого восстановления работ.

Стройка на объекте была завершена год назад из-за давления со стороны США. В данный момент в немецком порту Мукран находится несколько российских кораблей, готовых достроить газопровод без участия иностранных партнеров. Они ранее были вынуждены свернуть деятельности в связи с угрозами, поступающими из Вашингтона.

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#россия #строительство #энергетика #"северный поток - 2"

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