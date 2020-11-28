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19:22   28 Ноября 2020
Общество

Врач сообщил, что коронавирус негативно влияет на все органы человека

Врач сообщил, что коронавирус негативно влияет на все органы человека

Коронавирус влияет на все органы человека, считает главный врач петербургской больницы Святого Георгия Валерий Стрижелецкий.

Люди почти год борются с коронавирусом. Ученые пока не могут до конца изучить его происхождение и все тонкости. Но все проведенные исследования показывают, что инфекция негативно сказывается на всем организме.

Стрижелецкий призвал быть осторожным при возникновении простуды, так как можно подхватить коронавирус. При первых симптомах необходимо проконсультироваться с врачом. Важно не упустить момент и вовремя начать лечение.

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#последствия #органы #коронавирус

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