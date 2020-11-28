В Сирии сформирована новая протурецкая группировка "Харакят Ахрар Сурия"

Новая антиправительственная вооруженная группировка "Харакят Ахрар Сурия"численностью 28 тысяч человек появилась в Сирии, передает Telegram-канал "Рыбарь".

Новая антиправительственная вооруженная группировка "Харакят Ахрар Сурия"численностью 28 тысяч человек появилась в Сирии, передает Telegram-канал "Рыбарь".

Эта группировка на сегодняшний день является крупнейшей антиправительственной силой в САР. В составе "Ахрар Сурия" числятся еще и вспомогательные части, в том числе "женский батальон". По словам полевого командира группировки Хасана аль-Хали, штаб-квартира "Ахрар Сурия" находится в городе Африн, передает Федеральное агентство новостей.

Незаконное вооруженное формирование заявляет, что зона его ответственности - оккупированная Турцией во время операций "Щит Евфрата" и "Оливковая ветвь" территория Сирии.

В составе формирования присутствуют сирийские туркмены, арабы и курды. Группировка действует в координации с Турцией и "Сирийской национальной армией", однако командованию этих сил она не подчиняется. Главная цель "Ахрар Сурия" - противостояние правительственным войскам и проамериканским курдским боевикам. Проверить достоверность информации о численности группировки пока не представляется возможным.

Сообщения о том, что Турция создает новые формирования в контролируемых регионах Сирии, появлялись и ранее. По сведениям издания Enab Baladi, Анкара рассчитывает легализовать террористов группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" в новых формированиях, чтобы избежать проведения операций против террористов в Идлибе, которые являются союзниками турков.