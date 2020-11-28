Россия поприветствовала продолжающиеся политические переговоры в Ливии
Председатель Комитета по международным отношениям Госдумы РФ Леонид Слуцкий прокомментировал позицию России касательно урегулирования ливийского конфликта.
По словам спикера, российская сторона настроена на скорейшее разрешение затянувшегося кризиса в североафриканской стране. Слуцкий отметил, что проходящие политические переговоры значительно приблизили все стороны конфликта к решению проблемы, сообщил ФАН.
"Мы находимся в постоянном контакте с ливийским парламентом. Мы приветствуем усилия ООН по объединению институтов", —поделился представитель Государственной Думы России.
Чиновник также выразил уверенность, что соглашение о механизме выборов будет подписано, а российские наблюдатели примут непосредственное участие в избирательном процессе через год.