Россия поприветствовала продолжающиеся политические переговоры в Ливии

Председатель Комитета по международным отношениям Госдумы РФ Леонид Слуцкий прокомментировал позицию России касательно урегулирования ливийского конфликта.

Председатель Комитета по международным отношениям Госдумы РФ Леонид Слуцкий прокомментировал позицию России касательно урегулирования ливийского конфликта.

По словам спикера, российская сторона настроена на скорейшее разрешение затянувшегося кризиса в североафриканской стране. Слуцкий отметил, что проходящие политические переговоры значительно приблизили все стороны конфликта к решению проблемы, сообщил ФАН.

"Мы находимся в постоянном контакте с ливийским парламентом. Мы приветствуем усилия ООН по объединению институтов", —поделился представитель Государственной Думы России.

Чиновник также выразил уверенность, что соглашение о механизме выборов будет подписано, а российские наблюдатели примут непосредственное участие в избирательном процессе через год.