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19:12   28 Ноября 2020
Политика

Россия поприветствовала продолжающиеся политические переговоры в Ливии

Россия поприветствовала продолжающиеся политические переговоры в Ливии

Председатель Комитета по международным отношениям Госдумы РФ Леонид Слуцкий прокомментировал позицию России касательно урегулирования ливийского конфликта.

По словам спикера, российская сторона настроена на скорейшее разрешение затянувшегося кризиса в североафриканской стране. Слуцкий отметил, что проходящие политические переговоры значительно приблизили все стороны конфликта к решению проблемы, сообщил ФАН.

"Мы находимся в постоянном контакте с ливийским парламентом. Мы приветствуем усилия ООН по объединению институтов", —поделился представитель Государственной Думы России.

Чиновник также выразил уверенность, что соглашение о механизме выборов будет подписано, а российские наблюдатели примут непосредственное участие в избирательном процессе через год.

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#россия #выборы #ливия

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