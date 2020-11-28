Политолог Перенджиев рассказал, на что готовы США ради остановки "СП-2"

Военный исход является гипотетической угрозой США в борьбе с запуском "Северного потока — 2", заявил доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.

Военный исход является гипотетической угрозой США в борьбе с запуском "Северного потока — 2", заявил доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.

По его словам, военный сценарий сопротивления Вашингтона исключать не стоит, но все же его можно рассматривать только как гипотетическую угрозу. Если бы Соединенные Штаты хотели остановить "СП-2" военным путем, они бы сделали это, пишут "Народные новости".

Санкции не несут больших рисков, поэтому Белый дом и дальше будет использовать этот геоэкономический инструмент подчинения, отметил Перенджиев. Кроме того, ограничительные меры Америки всегда были направлены на разрушение связей Европы с Россией, добавил он.

Применение военной силы не станет для США оправданным риском, ведь они могут столкнуться с ответными действиями России или вступить в конфликт с Германией, поддерживающий "СП-2", сказал политолог. Именно поэтому Вашингтон использует силу санкций вместо того, чтобы ввязываться в войну, подчеркнул он.