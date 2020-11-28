Россия помогает ликвидировать последствия топливного кризиса в Сирии

Жители южной сирийской провинции Деръа получили дизельное топливо от российских военнослужащих.

Жители южной сирийской провинции Деръа получили дизельное топливо от российских военнослужащих.

Военные из РФ помогают населению восточного государства из-за перебоев с горючим, передает Федеральное агентство новостей (ФАН). США ввели санкции против законного правительства Сирийской Арабской Республики (САР), что привело к топливному кризису. На дефицит горючего также повлияла оккупация Сирии американцами и разграбление сирийских нефтяных ресурсов под контролем Госдепартамента США.

Россия знает о непростой ситуации в САР. Военнослужащие по мере своих возможностей оказывают поддержку населению. Они передают дизельное топливо для обогрева жилищ, работы электрогенераторов и транспорта. Гуманитарную помощь в первую очередь направляют семьям погибших военнослужащих, подчеркивает ФАН.