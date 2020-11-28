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18:52   28 Ноября 2020
Политика

Россия помогает ликвидировать последствия топливного кризиса в Сирии

Россия помогает ликвидировать последствия топливного кризиса в Сирии

Жители южной сирийской провинции Деръа получили дизельное топливо от российских военнослужащих.

Военные из РФ помогают населению восточного государства из-за перебоев с горючим, передает Федеральное агентство новостей (ФАН). США ввели санкции против законного правительства Сирийской Арабской Республики (САР), что привело к топливному кризису. На дефицит горючего также повлияла оккупация Сирии американцами и разграбление сирийских нефтяных ресурсов под контролем Госдепартамента США.

Россия знает о непростой ситуации в САР. Военнослужащие по мере своих возможностей оказывают поддержку населению. Они передают дизельное топливо для обогрева жилищ, работы электрогенераторов и транспорта. Гуманитарную помощь в первую очередь направляют семьям погибших военнослужащих, подчеркивает ФАН.

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