Умер клавишник группы "Дюна" Андрей Апухтин

Музыкант, клавишник популярной группы "Дюна" Андрей Апухтин скончался на 58-м году жизни.

Музыкант, клавишник популярной группы "Дюна" Андрей Апухтин скончался на 58-м году жизни.

О кончине музыканта в своем Instagram-аккаунте написала супруга солиста группы Виктора Рыбина Наталья Сенчукова. Она подчеркнула, что смерть клавишника Апухтина – "невосполнимая утрата" для коллектива.

Также она написала, что артист был замечательным человеком.

"К сожалению, закончился 30-летний творческий путь нашего друга, брата", – сообщила Сенчукова.

Некоторые пользователи социальной сети спросили, стал ли причиной смерти музыканта коронавирус. Сенчукова на подобные вопросы отвечала отрицательно. Андрей Апухтин играл в группе "Дюна" с 1991-го года. В 90-е музыкальный коллектив был одним из самых известных в стране.