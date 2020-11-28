Митингующие в Париже начали забрасывать полицию бутылками и фейерверками

Демонстрации в Париже против законопроекта "О глобальной безопасности" завершились массовыми беспорядками. Их устроила малочисленная группа людей в черной одежде.

Демонстрации в Париже против законопроекта "О глобальной безопасности" завершились массовыми беспорядками. Их устроила малочисленная группа людей в черной одежде.

Акция началась на площади Республики в районе 16:00 по московскому времени. Через полтора часа к митингующим присоединилась странная группа людей. Они начали скандировать оскорбительные лозунги в адрес стражей правопорядка, а затем в них полетели бутылки и фейерверки. Правоохранители начали отступать. В воздухе можно почувствовать запах слезоточивого газа, передает РИА Новости. В завершение демонстранты подожгли мусорный бак.