В Кремле сообщили, состоится ли встреча Путина с конституционными судьями

Очная встреча президента России Владимира Путина с судьями Конституционного суда РФ в этом году, вероятно, не состоится, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Очная встреча президента России Владимира Путина с судьями Конституционного суда РФ в этом году, вероятно, не состоится, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля отметил возможность проведения видеоконференции или отдельной встречи с председателем КС Валерием Зорькиным. Однако очного мероприятия в любом случае не ожидается. Об этом Песков рассказал в ответ на вопрос, пройдет ли в этом году традиционная встреча с судьями КС, приуроченная ко Дню конституции.