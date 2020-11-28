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18:34   28 Ноября 2020
Общество

В Кремле сообщили, состоится ли встреча Путина с конституционными судьями

В Кремле сообщили, состоится ли встреча Путина с конституционными судьями

Очная встреча президента России Владимира Путина с судьями Конституционного суда РФ в этом году, вероятно, не состоится, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля отметил возможность проведения видеоконференции или отдельной встречи с председателем КС Валерием Зорькиным. Однако очного мероприятия в любом случае не ожидается. Об этом Песков рассказал в ответ на вопрос, пройдет ли в этом году традиционная встреча с судьями КС, приуроченная ко Дню конституции.

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