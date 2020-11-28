Песков назвал возможным присутствие посла РФ на инаугурации президента США

Присутствие посла России на инаугурации президента США возможно, об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Присутствие посла России на инаугурации президента США возможно, об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Представители СМИ напомнили Пескову, что на инаугурации в начале 2017 года присутствовал глава российской дипмиссии.

По словам пресс-секретаря президента РФ, российский посол Анатолий Антонов может присутствовать на церемонии инаугурации избранного американского лидера, которая состоится в январе 2021 года, но представительство РФ на мероприятии — не предусматривается.