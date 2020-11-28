В США обеспокоены модернизацией российских вертолетов

Военный обозреватель Forbes не без опаски рассуждает о модернизированных российских вертолетах.

Американский журнал Forbes задался вопросом: насколько опасными ракетами Россия вооружает свои вертолеты? Речь идет о Ка-52М — модернизированной версии двухместного Ка-52 «Аллигатор». Новинка имеет современную оптическую электронную систему, радиус обнаружения и распознавания целей у нее увеличен, а цифровой привод повышает точность прицеливания.

Forbes ссылается на июньскую статью ТАСС, где сказано, что Ка-52М вооружен крылатой ракетой, «обозначенной обычным загадочным русским способом» как «пункт 305», а дальность ее полета — 100 километров. Заокеанские журналисты гадают, какую ракету засекретили под таким наименованием и опасаются, что теперь дальность русских крылатых ракет может быть больше той, что заявлялась летом.

Термин «крылатая ракета» вызывает в воображении образ оружия, часто способного нести ядерную боеголовку с дальностью действия в сотни или тысячи миль, отмечает журнал. Однако российская ракета «Циркон» имеет длину не менее 30 футов (9 метров), что делает ее слишком большой для 50-футового (15-метрового) ударного вертолета.

«Тем не менее, если «пункт 305» действительно имеет дальность действия 62 мили (около 100 километров, — прим. ред.), это намного дальше, чем противотанковые ракеты, такие как американский Hellfire, обычно перевозимые штурмовыми вертолетами», — пишет Forbes.

К концу года поставка улучшенных Ка-52 ожидается в объединения ВВС и ПВО Южного военного округа. «Аллигаторы» проверены в Сирии в реальных боевых условиях. Для них разрабатывается обновленный вариант ракеты «Вихрь-1», сообщали в концерне «Калашников»: дальность ракеты увеличится с 8 километров до 10, но никаких других подробностей раскрыто не было.

Беспокоит американское СМИ и модернизированная классика — улучшенный вертолет Ми-28, пришедший на смену советскому Ми-24 эпохи Холодной войны. «Двадцать восьмой» появился в начале 1980-х годов, а спустя десяток лет превратился в Ми-28Н. Модель Ми-28НМ с красивым названием «Ночной охотник» является самой современной его версией — эти вертолеты могут запускать мини-беспилотники и дроны-камикадзе из направляющих ракет.

Новинка весом в девять тонн развивает скорость до 300 километров в час, дальность ее полета — 450 километров, вес бортового вооружения — до 2 300 килограммов: сюда входит 30-миллиметровая пушка, противотанковые ракеты 9М120 «Атака» и ракетное вооружение.

По достоинству оценив маневренность российских модернизированных вертолетов, американский журнал хочет видеть в них западную преемственность и сравнивает со своими военными вертолетами — мол, очень похоже.

«Интересно, что Россия уходит от традиционных инструкций по ударным вертолетам времен холодной войны. Знаменитый Ми-24 известен своей прочностью, но не маневренностью. Ка-52 и Ми-28 имеют более тонкие очертания западных ударных вертолетов, таких как американский АH-64 Apache», — заключает колумнист Forbes.

О том, как усиленные Ка-52 могут уничтожить противника, не заходя за линию соприкосновения — читайте в нашей статье.