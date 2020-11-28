Кремль назвал примерную дату послания Путина Федеральному собранию

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию не состоится в 2020 году. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию не состоится в 2020 году. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля обозначил примерную дату послания президента Федеральному собранию. Церемония оглашения послания состоится в следующем году. Ориентировочно это будет начало 2021 года, отметил Песков. В прошлый раз российский лидер обратился к Федеральному собранию с посланием 15 января.