Российский Су-27 перехватил американский самолет RC-135 над Черным морем

Российский истребитель Су-27 поднимался на перехват американского самолета над Черным морем, сообщили 28 ноября в Национальном центре управления обороной РФ.

Российский истребитель Су-27 поднимался на перехват американского самолета над Черным морем, сообщили 28 ноября в Национальном центре управления обороной РФ.

Согласно данным НЦУО, российские средства контроля воздушного пространства зафиксировали над нейтральными водами Черного моря цель, приближающуюся к госгранице РФ. Экипажи Су-27 идентифицировали воздушное судно как самолет-разведчик RC-135 ВВС США.

После того как американский самолет развернулся от российской границы, истребитель успешно вернулся на аэродром базирования. Отмечается, что полет Су-27 проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.