Рост налогов на авто дешевле 3 млн рублей не подтвердили в ФНС

Правила начисления транспортного налога для владельцев машины дешевле 3 млн рублей не поменялись. Об этом сообщили в Федеральной налоговой службе.

Правила начисления транспортного налога для владельцев машины дешевле 3 млн рублей не поменялись. Об этом сообщили в Федеральной налоговой службе.

Повышающий коэффициент начинает учитываться только для тех авто, средняя стоимость которых превышает отметку в 3 миллиона рублей, отметили представители ФНС. Размер средней стоимости рассчитывается Минпромторгом на основе официально рекомендованной розничной цены.

В свою очередь налог на легковые автомобили стоимостью свыше 3 миллионов рублей продолжает определяться как произведение налоговой базы и налоговой ставки. Таким образом, владельцы авто дешевле 3 млн рулей не будут выплачивать "налог на роскошь", пояснили в ведомстве.

Согласно действующему порядку, Минпромторг РФ ежегодно обновляет список автомобилей, средняя цена которых выше 3 млн рублей. Перечень публикуется на сайте ведомства и применяется для расчета налога.