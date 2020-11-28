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17:39   28 Ноября 2020
Общество

Китайский "Чанъэ-5" успешно вышел на лунную орбиту

Китайский "Чанъэ-5" успешно вышел на лунную орбиту

Космический аппарат "Чанъэ-5" успешно вышел на орбиту Луны и готовится к совершению посадки, сообщило Китайское национальное космическое управление в субботу, 28 ноября.

Ракета-носитель "Чанчжэн-5" вывела на околоземную орбиту автоматический возвращаемый зонд еще во вторник, 24 ноября. Посадку на поверхности спутника Земли китайский космический аппарат совершит 2 декабря, после чего приступит к проведению работ по извлечению грунта.

В общей сложности миссия "Чанъэ-5", в ходе которой аппарат должен долететь до Луны, собрать образцы грунта и вернуться с ними на Землю, должна продлиться 23 дня.

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#китай #луна #"Чанъэ-5"

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