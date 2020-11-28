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17:37   28 Ноября 2020
Экономика

Кудрин заявил о риске роста безработицы во вторую волну коронавируса

Кудрин заявил о риске роста безработицы во вторую волну коронавируса

Уровень безработицы в России может увеличиться во вторую волну коронавируса, заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин на форуме ОНФ.

Он напомнил о своем предыдущем прогнозе по безработице на текущий год, предполагавшем увеличение показателя до 8-10%. Однако благодаря действиям властей этого не случилось, подчеркнул глава Кудрин.

Сейчас безработица в РФ находится на уровне чуть ниже 7%, сообщил глава Счетной палаты. Однако он предупредил, что вторая волна коронавируса может обострить проблему сокращения занятости населения. Поэтому государству следует сфокусироваться на тех, кто нуждается в поддержке, заключил Кудрин.

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#кудрин #безработица #счетная палата #пандемия

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