Haló noviny: Запад заставляет Чехию ненавидеть Россию

Запад насаждает в Чехии антироссийские настроения и запрещает Праге не только иметь с Москвой хорошие отношения, но даже покупать что-то русское. Об этом пишет чешский журналист Любомир Ман, в материале для издания Haló noviny.

Запад насаждает в Чехии антироссийские настроения и запрещает Праге не только иметь с Москвой хорошие отношения, но даже покупать что-то русское.

Об этом пишет чешский журналист Любомир Ман, в материале для издания Haló noviny.

По его словам, под влиянием антироссийского курса, насаждаемого Западом, в Праге закупают американское оружие и одновременно с этим следят за президентскими выборами в США, болея за кандидата, обещающего ужесточить борьбу с Россией. Кроме того, власти Чехии поддерживают введенные Штатами против России санкции и, по мнению автора, намерены и дальше придерживаться этого курса, которой искусственно насаждается коллективным Западом.

Чешские СМИ, и в особенности государственное телевидение, «просто сияют от счастья», а все потому, что на второй президентский срок не смог переизбраться единственный в истории США глава государства, не развязавший ни одной войны. Кроме того, Дональд Трамп обещал в случае переизбрания нормализовать отношения с РФ, продолжить выводить американский военный контингент обратно в США, а также покончить с гегемонией военно-промышленного комплекса в стране.

Но чехи приходят в восторг не от этого, а от обещаний соперника Трампа – демократа Джо Байдена, развернуть страну на противоположный курс – укреплять ВПК в США и ужесточать борьбу с Россией. Также чехи и в будущем собираются активно поддерживать все антироссийские затеи Запада, вплоть до финансирования антиправительственных протестов в Белоруссии и лечения раненных украинских военнослужащих, воевавших на Востоке страны.

«Мы не говорим и уже никогда не будем говорить просто о Крыме. Мы всегда будем говорить о незаконно аннексированном Россией Крыме, и у нас не должно быть ни одного приличного СМИ, которое отважилось бы напечатать действовавшую раньше и продолжающую действовать крымскую конституцию. А в ней говориться о праве крымских граждан решать самим, к какому государству им относиться», — напоминает Ман.

Кроме того, чехи, которым никто и не думает угрожать, продолжают по сказочно высоким ценам закупать у Штатов не нужный им металлолом, ошибочно называемый оружием. Например, в 2021 году Прага собирается заплатить за каждый из 12 американских вертолетов по 1,16 миллиарда крон, то есть более четверти расходов, которые в будущем году планируется выделить на жизнь и развитие города Остравы.

«Правда, нам эти вертолеты ни к чему, но почему бы не порадовать американский ВПК», — подчеркивает чешский журналист.

И достройкой атомной электростанции «Дукованы», которая начинала возводиться по советским технологиям, будут заниматься американцы, и не важно какими рисками обернется для Чехии эта замена. Потому что в любом случае возможность попросить помощи у «Росатома» даже не рассматривается, ведь он же тоже русский.

Чехия даже не может также закупить для своих граждан российскую вакцину от коронавируса, но не потому, что ее не интересует этот препарат. Даже если бы в результате пандемии осталась лишь горстка выживших, а «Спутник V» был единственной вакциной от коронавируса во всем мире, Чехия не купила бы ее все равно, просто потому что она – русская.

«Так можно продолжать долго и с ужасом понимать, как чудовищно распространились у нас евроатлантические официальные антироссийские настроения», — отмечает Любомир Ман.

Если задуматься, откуда берутся подобные антироссийские настроения, то догадаться об их источниках окажется совсем не сложно, особенно тем, кто был свидетелем определенных исторических событий. Достаточно сравнить заявления современных американских политиков с тем, что о России говорил министр пропаганды фашистской Германии Йозеф Геббельс, отмечает журналист.

Например, министр пропаганды фашистской Германии Йозеф Геббельс, выступая по радио в день нападения на СССР – 22 июня 1941 года – заявил:

«Это не война за трон и алтарь. Это война за зерно, железо, руду, уголь и сырье. Это война за сытый стол для немецкого рабочего», — напоминает автор материала.

И эти слова одного из идеологов и лидеров нацизма чешский журналист предлагает сравнить с заявлениями госсекретаря США Мадлен Олбрайт:

«У России слишком много природных богатств. Это несправедливо, — заявила Олбрайт в 1997 году, а в 2001 году она продолжила эту тему, заявив: — В России слишком много богатств для одной страны».

Любомир Ман предлагает сопоставить высказывания Геббельса и Олбрайт и убедиться, что причины ненависти Запада к России с течением времени не меняются.