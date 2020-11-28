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17:18   28 Ноября 2020
Политика

Соболь отсутствует в списке кандидатов на выборы в Госдуму от КПРФ

Соболь отсутствует в списке кандидатов на выборы в Госдуму от КПРФ

Юрист ФБК (признан иноагентом на территории РФ) Любовь Соболь отсутствует в списке кандидатов на выборы в Госдуму от КПРФ, заявил депутат ГД Юрий Афонин.

Коммунистическая партия Российской Федерации предварительно приняла решение по кандидатам на выборы в Госдуму, которые состоятся в 2021 году.

Как уточнил заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин, Соболь в их число не входит. Ранее СМИ рассказали, что московский филиал партии рассматривает возможность ее выдвижения.

Также депутат отметил, что выдвижение кандидатов в депутаты Госдумы от КПРФ проходит на общероссийском съезде партии, и это не может сделать, например, "московский горком".

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