Судно "Академик Черский" поможет достроить "Северный поток — 2"

Американское агентство Bloomberg перечислило три пункта, которые стоят на пути достройки газопровода "Северный поток — 2".

Американское агентство Bloomberg перечислило три пункта, которые стоят на пути достройки газопровода "Северный поток — 2".

Авторами материала выступили Ванесса Дезем и Дина Хренникова. Журналистки уверены, что Россия сможет обойти новые санкции Америки против "СП-2" и завершить строительство. Для достройки "Газпрому" нужно лишь найти судно для строительства, получить страховку для проекта и получить свидетельство того, что выполняемые работы безопасны и соответствуют стандартам ЕС, отмечает издание.

Уже сейчас из Германии в Калининград выдвинулось судно "Академик Черский", который "путешествует" по Балтийскому морю, занимаясь строительством газопровода. Также "Газпрому", вероятно, может потребоваться поиск государственной организации для проведения сертификации, если санкции США распространятся на эту часть бизнеса, пишет "ПолитРоссия".